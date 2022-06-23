عون يستدعي ميقاتي ليبلغه تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة

استدعى رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد انتهاء الاستشارات النيابية الملزمة لتبليغه بتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة بعد حيازته العدد الأعلى من أصوات النواب.



وأعلن المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، بعد ظهر اليوم الخميس، أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبعد أن تشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وأطلعه على نتائج الإستشارات النيابية الملزمة، استدعى نجيب ميقاتي ليكلفه بتشكيل حكومة.



وأضاف: "نال نجيب ميقاتي 54 صوتاً، مقابل نيل نواف سلام 25 صوتاً، وسعد الحريري صوتاً واحداً، وروعة الحلاب صوتاً واحداً، وغياب واحد، وعدم تسمية 46 صوتاً".



وحاز رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، 54 صوتا من أصل 128 نائباً يشكلون البرلمان اللبناني أبرزهم كتلة الجماعة الاسلامية النيابية، وكتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لـ"حزب الله"، وكتلة "التنمية والتحرير" برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعدد من النواب المستقلين من بينهم النائب جان طالوزيان، والنائب عبد الكريم كبارة.



وفي المقابل حاز السفير اللبناني السابق نواف سلام 25 صوتا.



وأبرز من سمى سلام، كتلة نواب حزب "الكتائب النيابية"، وكتلة "نواب شمال المواجهة"، وكتلة" اللقاء الديمقراطي" التي يترأسها تيمور جنبلاط، والنائب غسان السكاف، و10 من النواب التغيرييين.