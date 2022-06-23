استقرار إمدادات الغاز الطبيعي إلى التشيك

قال يوسيف سيكلا وزير الصناعة والتجارة التشيكي عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إن إمدادات الغاز الطبيعي إلى بلاده مستقرة، بعد إعلان ألمانيا حالة الطوارئ من المستوى الثاني في قطاع الغاز الطبيعي، وهو ما يعني تحذير المستهلكين من احتمال تقلص الإمدادات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سيكلا القول إنه مدرك "للموقف المتوتر" في الدول المجاورة وسيعقد اجتماعا للجنة الأزمات في الوزارة غدا "لتبادل المعلومات مع الأطراف ذات الصلة".

وأعلنت الحكومة الألمانية مستوى الإنذار لخطة الطوارئ الخاصة بالغاز في ظل التراجع الواضح لإمدادات الغاز من روسيا.

وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الخميس: "أمن الإمداد مضمون حاليا، ولكن الوضع مضطرب".

وتشمل خطة الطوارئ ثلاثة مستويات، ويعد مستوى الإنذار الذي تم الإعلان عنه حاليا المستوى الثاني في هذه الخطة، وسيكون مستوى الطوارئ هو المستوى الثالث.

وصرح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم بقوله: "الأسعار مرتفعة للغاية بالفعل حاليا، ويتعين علينا الاستعداد حاليا لزيادات أخرى"، لافتا إلى أن ذلك سيؤثر على الإنتاج الصناعي وسيكون عبئا ثقيلا بالنسبة لكثير من المستهلكين، واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشن "هجوم اقتصادي".

ووفقا للخطة، سيكون هناك اضطراب في إمدادات الغاز أو زيادة استثنائية في الطلب على الغاز مع مستوى الإنذار الذي تم الإعلان عنه اليوم، ما يؤدي إلى تردي كبير في وضع الإمداد بالغاز، ولكن السوق لا تزال قادرة على تجاوز هذا الاضطراب أو هذه الزيادة في الطلب.

يذكر أن ألمانيا تسارع الآن إلى خفض اعتمادها على الطاقة الروسية ، حيث تقلص موسكو إمداداتها من الغاز للدول الغربية، فيما يعتبر انتقاما من العقوبات التي جرى فرضها بسبب الحرب في أوكرانيا.

ويقول الخبراء إن الأمر ليس سوى مسألة وقت قبل توقف ألمانيا تماما عن الاعتماد على الطاقة الروسية، إما بقرار سياسي أو بناء على إرادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.