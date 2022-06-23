 سلطات خيرسون: 12 سفينة أجنبية لا يمكنها مغادرة ميناء المدينة - بوابة الشروق
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سلطات خيرسون: 12 سفينة أجنبية لا يمكنها مغادرة ميناء المدينة

أ ش أ
نشر في: الخميس 23 يونيو 2022 - 8:34 ص | آخر تحديث: الخميس 23 يونيو 2022 - 8:34 ص

أكد نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون كيريل ستريموسوف، وجود 12 سفينة أجنبية في ميناء خيرسون جنوبي أوكرانيا لا يمكنها دخول البحر الأسود بسبب الممر الذي أغلقه الجيش الأوكراني.
وأوضح ستريموسوف -في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الخميس/- : أن "12 سفينة أجنبية لا تزال في الميناء".
وقال إنه لا يمكن للسفن مغادرة الميناء بسبب تصرفات الجيش الأوكراني، الذي قام بتلغيم المخرج إلى البحر الأسود عبر مصب دنيبر-بوج بالقرب من مدينة أوتشاكوف في منطقة ميكولايف.
وخلال العملية الخاصة الروسية، سيطرت القوات المسلحة على منطقة خيرسون وجزء آزوف من منطقة زابوروجيه في جنوب أوكرانيا.


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