أثنى الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، على قرار المجلس الأوروبي منح أوكرانيا وضع مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياه بـ"لحظة تاريخية".

ونقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم عن زيلينسكي وصفه - في تغريدة - ذلك القرار بأنه "لحظة فريدة وتاريخية" في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.

وقال زيلينسكي في تغريدته "أثني بصدق على قرار قادة الاتحاد الأوروبي منح أوكرانيا صفة مرشح".

وقدّم الرئيس الأوكراني الشكر إلى كلٍ من رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد قرروا في وقت سابق اليوم منح أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشح للانضمام للاتحاد الأوروبي.