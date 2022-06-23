رئيسة مولدوفا تبحث منح إستونيا وضع مرشح الاتحاد الأوروبي

بحثت رئيسة جمهورية مولدوفا مايا ساندو، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس وزراء إستونيا كاجا كالاس، عددا من القضايا المهمة، منها منح وضع مرشح الاتحاد الأوروبي لبلادها.

وذكرت الخدمة الصحفية للرئاسة المولدوفية في بيان، أوردته وكالة أنباء "مولدبريس" المولدوفية، اليوم الخميس، أن المناقشة تركزت على اجتماع المجلس الأوروبي المقرر اليوم وغدا الجمعة، بالإضافة إلى توصية المفوضية الأوروبية لمنح وضع مرشح الاتحاد الأوروبي لبلادها.

وأعربت ساندو، عن ثقتها في أن التطلعات الأوروبية لبلادها ستعمل على تعميق التعاون الثنائي، كما شكرت الحكومة الإستونية لدعمها المسار الأوروبي لمولدوفا.

ويستعد قادة دول الاتحاد الأوروبي، في قمة تستمر يومين في بروكسل (تبدأ اليوم الخميس) لتصنيف أوكرانيا ومولدوفا مرشحتين رسميتين لعضوية الاتحاد الأوروبي.

ويمكن أن تستمر عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهي عملية مشحونة سياسياً ومعقدة من الناحية القانونية، لعدة سنوات، تجتاز خلالها الدول الطامحة عدداً لا يحصى من المتطلبات حتى يتم اعتبارها مرشحا مقبولا.

وعارضت كل من هولندا والدنمارك، في وقت سابق، منح أوكرانيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، وقالت الدنمارك: إنّ "أوكرانيا لا تتوافق إلى حدٍ كافٍ مع المعايير المتعلقة باستقرار المؤسسات التي تضمن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان وحماية الأقليات".