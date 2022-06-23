كوريا الجنوبية تسجل أقل من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الخميس، تسجيل أقل من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذلك لليوم الرابع عشر على التوالي، مسجلة انخفاضا مطردا في منحنى الفيروس وسط تباطؤ انتشار فيروس أوميكرون، رغم تيقظ البلاد حيال أي عودة محتملة للفيروس.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت 7 آلاف و 497 إصابة جديدة، بينها 92 حالة لأشخاص قادمين من الخارج، ليرتفع الإجمالي إلى 18 مليونا و305 آلاف و738 إصابة.

كما أضافت البلاد 14 حالة وفاة جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 24 ألفا و488 وفاة.