قال أحمد عبدالمنعم كشري لاعب النادي الأهلي السابق، إن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر دفع ببعض العناصر التي لم تشارك بصفة مستمرة في لقاء حرس الحدود، مشيرًا بأن اللاعبين ظهروا بشكل جيد.

وأضاف كشري في تصريحات تليفزيونية: "أي لاعب في الأهلي ليس لديه وقت للراحة، النادي دائمًا يسعى لحصد البطولات، والفريق لديه ذخيرة من اللاعبين وكلهم متشوقين للمشاركة في المباريات".

وأضاف: "كل اللاعبين تريد التعبير عن أنفسها، وكولر دفع ببعض الوجوه الجديدة مثل كريم الدبيس، وشارك محمد فخري وخالد عبدالفتاح، وهو أمر إيجابي ومطلوب في المرحلة الحالية، لا يوجد منافسة محلية تجعل الأهلي يلعب تحت ضغط".

وواصل: "الأهلي يسعى لحصد لقب الدوري من أجل إراحة لاعبيه، والاستعداد بكل قوة لبقية االبطولات، وجميع المنافسين المحليين لم يستغلوا انشغال الأهلي بدوري الأبطال".

وزاد: "كولر مدرب متوازن، وحقق نتائج جيدة، ونجح بشكل رائع في حصد البطولات التي شارك فيها الأهلي هذا الموسم، وبالأرقام الأهلي يستحق اللقب عن جدارة واستحقاق ولم يخسر أي مواجهة محلية".

وأشار إلى أن كريم الدبيس لاعب مميز منذ أن كان في وادي دجلة، وسيكون له إفادة كبيرة في المستقبل للجبهة اليسرى، متمنيًا مشاركة مزيد من اللاعبين الشباب وتصعيد عناصر أخرى من قطاع الناشئين خلال المرحلة المقبلة.

وتابع: "كولر سيعمل على الاستعانة ببعض اللاعبين من قطاع الناشئين خلال المرحلة المقبلة، ودائما الفريق الأول بالنادي الأهلي كان يستعين بعناصر شابة، وهناك لاعبين أيضا قدمت مستوى مميزًا خلال لقاء الحدود مثل افشة وعبدالقادر وطاهر".

وأشاد كشري، بمستوى محمد مجدي أفشة، قائلا : "أراد إثبات ذاته بعدما ابتعد طويلا عن المشاركة، والجماهير تشيد دائما بأي لاعب يرغب في التألق والعودة لمستواه، ورجوعه للمستوى المعهود سيجعل هناك قوة كبيرة في وسط الملعب بالأهلي، وهو لديه مميزات كبيرة أهمها قدرته على إيصال زملائه للمرمى".