اجتماع لمسؤولين أمريكيين وأوروبيين لبحث الحرب الروسية في أوكرانيا

يجتمع مسؤولون كبار أمريكيون وآخرون من الاتحاد الأوروبي، مطلع الأسبوع المقبل مع دبلوماسيين، من العديد من الدول، فيما يسمى بجنوب العالم، في مسعى لإشراك دول رئيسية، ظلت حيادية في الغالب، في وجه الحرب الروسية في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يضم الاجتماع، الذي سيُعقد في الدنمارك، مبعوثين من جنوب أفريقيا والبرازيل والهند، بالإضافة إلى مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، و رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين ومسؤول أوكراني كبير، طبقا لمصادر مطلعة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

ولم تؤكد الصين بعد ما إذا كانت ستحضر أم لا ولم يتم الانتهاء من قائمة طويلة من المشاركين، طبقا لأحد المصادر.

وسيتم تمثيل البرازيل من قبل كبير المستشارين الدبلوماسيين للرئيس، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ، طبقا للمصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب سرية الخطط.

وعلى الرغم من أنه من غير المتوقع أن يكون للاجتماع، الذي أشارة إليه أولا صحيفة فاينانشيال تايمز جدول أعمال رسمي، فإن واحدا من الأهداف الرئيسية للاجتماع سيكون بحث صيغة السلام للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي وجهوده لعقد قمة عالمية حول اقتراحاته.