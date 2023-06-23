رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة جاسيندا أرديرن تعتزم نشر كتاب

أكدت رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة جاسيندا أرديرن، أنها تعكف حاليا على تأليف كتاب، دون الإفصاح عن موعد إصداره.



وكتبت جاسيندا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها "لم ترغب في خط كتاب ينتقد السياسة الداخلية على مدار الأعوام الخمسة الماضية".



وذكرت أن شخصا، لم تسمه، أقنعها بأنها غير مضطرة إلى الكتابة في السياسة.



وأضافت: "وقد يستدعي الأمر التوسع (في الكتابة) عن بعض الأمور التي تحدثت عنها في خطاب الوداع بدلا من ذلك: مثل أن المرء يمكن أن يكون نوعا آخر من القيادة بنفسه، ويستطيع أن يصنع الفارق. وهذا ما أعتزم فعله".



وأضافت أرديرن أنها تعمل مع فريق من الناشرين، يشمل ضمن آخرين، دار نشر "بنجوين" في نيوزيلندا وأستراليا، و"ماكميلان" في المملكة المتحدة و"كراون" في الولايات المتحدة.



وأوضحت أنه لم يتم تحديد موعد لنشر الكتاب، ولكنها تأمل أن يكون من النوع الذي يحدث فارقا عند نشره.