ساوثجيت: لا أفتقد تدريب منتخب إنجلترا

قال السير جاريث ساوثجيت المدير الفني السابق للمنتخب الإنجليزي، إن منتخب إنجلترا حطم الحواجز لتحقيق الفوز.

وقاد مدرب منتخب إنجلترا السابق بلاده للتأهل لنهائي أمم أوروبا مرتين متتاليتين في عامي 2020 و2024، وإلى نصف نهائي كأس العالم 2018، وتم تكريمه من أمير ويلز في قلعة وندسور اليوم الأربعاء، بعد حصوله على لقب فارس تقديرا لخدماته في كرة القدم.

وبات ساوثجيت رابع مدرب لمنتخب إنجلترا يُمنح لقب فارس بعد السير والتر وينتربوتوم والسير ألف رامسي والسير بوبي روبسون، بينما يبقى المدرب الوحيد الذي قاد المنتخب الإنجليزي للرجال لنهائيين متتاليين.

وقال ساوثجيت، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء البريطانية: "تدريب منتخب إنجلترا لمدة 8 سنوات كان شرفا رائعا، لكنني لا أفتقد ذلك"، علما بأنه استقال من منصبه عقب خسارة إنجلترا 1-2 أمام إسبانيا في نهائي يورو 2024 في يوليو الماضي.

وأضاف ساوثجيت: "كسرنا العديد من الحواجز من أجل تحقيق الفوز، ولكن للأسف لم نحقق في النهاية ما كنا نطمح إليه، لكننا الآن في وضع ممتاز للتقدم للأمام".

وسئل ساوثجيت عن فرص منتخب إنجلترا في مونديال 2026، رد قائلا: "لقد تعلمت ضرورة احترام من هم في خارج المسؤولية للمتواجدين حاليا في الفريق، لذلك أفضل أن أبقى بعيدا وأتركهم يعملون".

وتابع: "إنها مجموعة رائعة من اللاعبين والجهاز الفني، وأنا متواجد هنا بفضل مجهودهم ومساعدتهم لي، لذلك أتمنى لهم التقدم للأمام".

وبعد ثلاث سنوات خسر المنتخب الإنجليزي نهائيا أوروبيا جديدا في اللحظات الأخيرة أمام إسبانيا، ليفرط مجددا في فرصة الفوز بلقب.