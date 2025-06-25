ترامب يتوقع إجراء محادثات مع بوتين قريبا بشأن أوكرانيا

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أنه يتوقع إجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قريبا لمناقشة قضية أوكرانيا.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عُقد في لاهاي عقب قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو): "سأتحدث مع فلاديمير بوتين، لأرى إن كان بإمكاننا إنهاء هذا الوضع"، وفقاً لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأضاف: "أجريت محادثات بناءة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقادة آخرين".

وتابع ترامب: "أخطط لإجراء محادثة مع بوتين لكن الموعد لم يحدد بعد".

وتابع ترامب قائلا: "ليس لدي أدنى شك في أن فلاديمير بوتين يريد التوصل إلى تسوية للنزاع الأوكراني".