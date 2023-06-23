 حبس شاب قتل صديقه بسكين لخلافات بينهما في الطالبية 4 أيام - بوابة الشروق
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حبس شاب قتل صديقه بسكين لخلافات بينهما في الطالبية 4 أيام

مصطفى بكر
نشر في: الجمعة 23 يونيو 2023 - 3:56 م | آخر تحديث: الجمعة 23 يونيو 2023 - 3:56 م

أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة بحبس شاب يحمل جنسية دولة السودان 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل صديقه طعنا بسلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات بينهما، في منطقة الطالبية.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور علي جثة شاب بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين وجود جثة الشاب "خباب.ح"، سوداني الجنسية، بها طعنة نافذة، وبعمل التحريات تبين أن الشاب لقى مصرعه علي يد آخر بسبب خلافات بينهما، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.


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