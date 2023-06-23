الوادي الجديد تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الإستعداد والجاهزية بكافة القطاعات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والتوسع في تنفيذ مبادرات توفير اللحوم بأسعار مخفضة بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية، وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمخابز.

وقال إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية لضمان انتظام عمل الخدمات الاساسية والمرافق الحيوية المختلفة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بجانب تشكيل غرف عمليات فرعية بالمراكز الإدارية الخمس لضمان انتظام عمل المرافق والخدمات الأساسية والسيطرة الفورية على الأعطال.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور ناجى محمد عوض، مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، أنه

تم تجهيز 7 مجازر و4 نقاط على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس، وذلك فى إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، واستقبال المواطنين لذبح الأضاحى تحت الإشراف البيطرى.

وقال عوض إنه تم وضع خطة عمل بالمجاز وتواجد اطباء بيطريين على مدار ايام العيد لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحى والكشف على جودة اللحوم بالمجان، مشيراً الى تشكيل غرفة عمليات على مدار أيام العيد لمتابعة العمل بالمجازر ونقاط الذبيح وتوفير كافة الخدمات البيطرية.

من جانبه، أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن تم رفع درجة الإستعداد والطوارئ بجميع المستشفيات العلاجية والوحدات الصحية بمراكز المحافظة والتشديد على تواجد الأطقم الطبية والتمريض بالنوبتجيات خلال أيام العيد.