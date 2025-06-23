الكويت والبحرين والإمارات والعراق تغلق مجالها الجوي مع بدء إيران هجمات على قواعد أمريكية

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أعلنت كل من الكويت والبحرين والإمارات والعراق، إغلاق مجالها الجوي مع بدء إيران هجمات على قواعد أمريكية في المنطقة.

وقالت السلطات البحرينية، إنّها أغلقت مجالها الجوي مؤقتا وسط مخاوف من رد إيراني على الهجمات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، بحسب وكالة رويترز.

كما نقلت وكالة رويترز عن السلطات الكويتية إعلانها تعليق رحلات المغادرة بسبب التطورات الإقليمية.

في السياق، أعلنت وزارة النقل العراقية، إغلاق الأجواء أمام حركة الطائرات بما في ذلك المنطقة الجنوبية، وفق وكالة رويترز.

فيما أفادت بيانات موقع فلايت رادار بأن المجال الجوي لدولة الإمارات مغلق استنادا إلى مسارات الطيران.

وقال متحدث باسم حكومة الإمارات، اليوم الإثنين، إنّ الإمارات تتابع عن كثب التطورات الجارية في المنطقة ونقيم الوضع بشكل مستمر.

وأعلنت القوات المسلحة الإيرانية، شن هجوم صاروخي وصفته بالمدمر والقوي على قواعد أمريكية بالمنطقة بينها قاعدة العديد في قطر ردًا على العدوان الأمريكي على إيران الذي استهدف منشآت نووية.

وأضافت أن عملية الرد بدأت بعملية مشتركة للحرس الثوري والجيش

ويأتي هذا التطور في ظل تفاقم الصراع بين إسرائيل وإيران والذي دخلت الولايات المتحدة على خطّه بتوجيهها ضربة ضد المواقع النووية الإيرانية.

فيما عبرت وزارة الخارجية القطرية، عن إدانتها بشدة للهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وقالت في بيان، إن الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد انتهاك صارخ لسيادة قطر ومجالها الجوي وللقانون الدولي، بحسب قناة الجزيرة.

وأشارت إلى أن قطر تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم الاعتداء السافر وما يتوافق والقانون الدولي.

ولفتت إلى أن الدفاعات الجوية القطرية أحبطت الهجوم وتصدت للصواريخ الإيرانية بنجاح، وأنه سيصدر بيان حول ملابسات الهجوم.

ونوهت بأن استمرار مثل هذه الأعمال العسكرية التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن والاستقرار بالمنطقة.