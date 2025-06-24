عبر نائب رئيس الأركان للعمليات المشتركة القطرية شايق مسفر الهاجري، عن فخر بلاده بعملية التصدي للهجوم الذي شنته إيران، مؤكدا أن الهجوم لم يسجل أي أضرار.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أنه تم إخلاء قاعدة العديد منذ وقت قبل الهجوم الذي شنته إيران.

وأوضح أنه تم إخلاء القواعد الأجنبية في البلاد بشكل مسبق قبل الضربات الإيرانية، مؤكدا أنه جرى التعامل مع الصواريخ الإيرانية وإسقاطها في البحر قبل وصولها إلى الأراضي القطرية.

وطمأن المواطنين القطريين والمقيمين في البلاد بأن هناك جاهزية كاملة للتعامل مع مثل هذه الأمور بما يضمن تحقيق الأمن في البلاد.

وشدد على حرص الدوحة على حماية سيادة الدولة الجوية والبرية والبحرية، مؤكدا أن القدرات العسكرية القطرية أكبر مما جرى استخدامه في التصدي لهذا العدوان.

ونوه بأن القوات المسلحة الإيرانية تصدت لهذا الهجوم وأسقطت 18 صاروخا من أصل 19، موضحًا أن الشظايا التي انتشرت جراء التصدي لم تؤثر سلبا على أحد.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، شن هجوم صاروخي وصفته بالمدمر والقوي على قواعد أمريكية بالمنطقة بينها قاعدة العديد في قطر ردًا على العدوان الأمريكي على إيران الذي استهدف منشآت نووية.

وأضافت أن عملية الرد بدأت بعملية مشتركة للحرس الثوري والجيش

ويأتي هذا التطور في ظل تفاقم الصراع بين إسرائيل وإيران والذي دخلت الولايات المتحدة على خطّه بتوجيهها ضربة ضد المواقع النووية الإيرانية.