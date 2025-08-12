ضياء رشوان: انشغال ترامب بلقاء بوتين يمنح نتنياهو ضوءا أخضر 10 أيام

رد الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن سؤال حول طبيعة الرسالة التي من المرجح أن ينقلها الوسيط المصري والقطري لوفد حركة حماس خلال لقائهما في القاهرة.

وقال خلال مقابلة مع الإعلامي عمرو عبد الحميد عبر فضائية «الغد»: «أنا لست حاضرا المحادثات، ولكن ما أتأكد منه أنه على الأقل سيعيد عليه ما ذكره نتنياهو بالأمس في مؤتمره الصحفي، وموقف الإدارة الأمريكية».

ونوه إلى أن الإدارة الأمريكية «انسلّت» من التركيز على الشرق الأوسط لتتجه بكامل ثقلها نحو ملف الحرب الروسية- الأوكرانية، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي لن يكون في ذهنه أي شيء آخر سوى لقاء الرئيس الروسي بوتين، يوم الجمعة المقبل.

واعتبر أن هذا الانشغال الأمريكي يمنح حكومة الاحتلال الإسرائيلي «فرصة كبيرة جدًا» كما أن «الضوء الأخضر الأمريكي لم يتغير لونه حتى إلى الضوء الأصفر».

وأشار إلى عدم إصدار واشنطن أي احتجاج أو حتى ملاحظة على خطط إسرائيل أو استخدامها لمصطلحات مثل «السيطرة» أو «احتلال» غزة .

وأوضح أن «أمام نتنياهو مهلة 10 أيام على الأقل» للتحرك فيها دون خشية من الطرف الوحيد الذي يخشاه في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية.

ودعا حركة حماس «أن تُعلي الآن من الجانب التكتيكي حتى لو تنازلت بعض الشيء»، مؤكدا أنها «كسبت على المستوى الاستراتيجي» المرتبط بالقضية الفلسطينية.

وكشف مصدر مطلع لسكاي نيوز عربية، عن مبادرة جديدة يعمل عليها الوسطاء المصريون والقطريون، بمشاركة تركية، سيجري تقديمها إلى قيادة حركة حماس، وتهدف إلى نزع الذرائع من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتلال مدينة غزة.

وقال المصدر إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، خليل الحية، سيصل مساء الاثنين إلى القاهرة، للقاء مسؤولين مصريين في إطار جهود إقليمية مكثفة لإحياء مسار التهدئة في قطاع غزة.

وتركز المبادرة على صفقة شاملة تتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء وأيضا جثامين المحتجزين، مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين.

كما تتضمن المبادرة موافقة حماس على خارطة تموضع جديدة للجيش الإسرائيلي، تحت إشراف عربي- أميركي، إلى حين التوصل إلى حل شامل لقضيتي سلاح وحكم حركة حماس.

كما سيجتمع الرئيسان ترامب وبوتين، يوم الجمعة المقبل، في ألاسكا لمناقشة حل محتمل لحرب أوكرانيا بعد أكثر من ثلاث سنوات من الصراع.