إيران تعلن إسقاط أكثر من 130 مسيرة إسرائيلية

أعلن مقر الدفاع الجوي الإيراني في بيان له إسقاط أكثر من 130 طائرة مسيّرة إسرائيلية، منذ بدء الحرب الجمعة ما قبل الماضية، وحتى صباح اليوم.

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم»، قال الدفاع الجوي الإيراني في بيان، إن «القوات تمكنت بجاهزية تامة ويقظة عالية، وباستخدام المعدات والأسلحة الدفاعية المتوفرة، من التصدي لأكثر من 130 طائرة مسيّرة استطلاعية ـ قتالية وانتحارية، من طرازات مختلفة مثل هرمس، هيرون، والطائرات الانتحارية من نوع هاروب، وتم إسقاطها في مناطق متفرقة من البلاد».

وأضاف البيان أن «هذه الطائرات تُعد من أحدث المعدات الاستطلاعية والقتالية والاستراتيجية التي يمتلكها العدو، وأبرزها طائرات هرمس 900 وهرمس 45، وهيرون، والتي تم تدميرها في الأيام الأخيرة على يد مقاتلي الدفاع الجوي الإيراني».

وصباح الاثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدء سلسلة من الضربات على أهداف عسكرية في طهران، ردا على الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة.

وقالت وكالة «فارس» الإيرانية، إن مدينة كرج تعرضت لعدة هجمات صاروخية إسرائيلية.

كما أفادت قناة «إيران إنترناشيونال» بوقوع انفجار عنيف في غرب طهران، ناقلة عن شاهد عيان قوله إن منطقة بيروزي تعرّضت لهجوم إسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن التيار الكهربائي انقطع في بعض مناطق طهران نتيجة للهجمات الإسرائيلية الأخيرة.

كما أفادت التقارير الواردة إلى «إيران إنترناشيونال» بأن المبنى الإداري لسجن إيفين تعرّض أيضًا للهجوم، وذلك بعد استهداف مدخل السجن في وقت سابق.

ووردت تقارير عن استهداف جامعة الإمام صادق، التي تُعتبر من المؤسسات التابعة للحرس الثوري الإيراني.

من جانبها، شنت إيران 4 رشقات صاروخية تجاه إسرائيل، وذلك في إطار الحرب الدائرة بين الجانبين منذ الجمعة قبل الماضية.

ووفقًا لتقديرات وسائل الإعلام العبرية، أطلقت إيران ما يتراوح بين 10 إلى 15 صاروخًا بمختلف أنحاء إسرائيل، سقط بعضها بشكل مباشر وتسبب في أضرار مادية.

وقالت القناة 12 العبرية، إن صفارات الإنذار دوت لأكثر من نصف ساعة، مشيرة إلى أنها المدة الأطول لبقاء الإسرائيليين داخل الملاجئ منذ بدء الحرب مع إيران.

وأشارت إلى أن أسلوب إطلاق الصواريخ هذا الصباح، كان مختلفًا عن الرشقة الصاروخية الإيرانية الأخيرة على إسرائيل.

وأفادت بأن طهران أطلقت صواريخ منفردة على مدى زمني أطول؛ مستهدفةً مساحات واسعة من البلاد.



