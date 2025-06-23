نيويورك تايمز: إيران نسَّقت الهجمات على قاعدة العديد الجوية الأمريكية بالدوحة مع مسئولين قطريين

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قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن إيران نسَّقت الهجمات على القاعدة الجوية الأمريكية في قطر مع مسئولين قطريين.

وأضافت الصحيفة، أن إيران أعطت إشعارا مسبقا بأن الهجمات قادمة لتقليل الخسائر، بحسب وكالة رويترز.

وكانت وزارة الخارجية القطرية، قد عبرت عن إدانتها بشدة للهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وقالت في بيان، إن الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد انتهاك صارخ لسيادة قطر ومجالها الجوي وللقانون الدولي، بحسب قناة الجزيرة.

وأشارت إلى أن قطر تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم الاعتداء السافر وما يتوافق والقانون الدولي.

ولفتت إلى أن الدفاعات الجوية القطرية أحبطت الهجوم وتصدت للصواريخ الإيرانية بنجاح، وأنه سيصدر بيان حول ملابسات الهجوم.

ونوهت بأن استمرار مثل هذه الأعمال العسكرية التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأعلنت القوات المسلحة الإيرانية، شن هجوم صاروخي وصفته بالمدمر والقوي على قاعدة العديد في قطر ردًا على العدوان الأمريكي على إيران الذي استهدف منشآت نووية.

وأضافت أن عملية الرد بدأت بعملية مشتركة للحرس الثوري والجيش

ويأتي هذا التطور في ظل تفاقم الصراع بين إسرائيل وإيران والذي دخلت الولايات المتحدة على خطّه بتوجيهها ضربة ضد المواقع النووية الإيرانية.