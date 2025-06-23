ثنائي هجومي في تشكيل سالزبورج أمام الهلال

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أعلن توماس ليتش، المدير الفني لسالزبورج النمساوي تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم أمام الهلال السعودي، المُقرر إقامتها لحساب منافسات كأس العالم للأندية 2025.

ويواجه نادي سالزبورج النمساوي فريق الهلال السعودي في الواحدة صباح اليوم الإثنين، على ملعب أودي، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وجاء تشكيل سالزبورج لمباراة الهلال السعودي على النحو التالي:

حراسة المرمى: كريستيان زاويشيتسكي

خط الدفاع: فرانز كراتزيج - جوان جادو - ياكوب راسموسين - شتيفان لاينر

خط الوسط: مادس بيدستروب - أوسكار جلوغ - نيني دورجليس - سومايلا دياباتيه

خط الهجوم: كريم أونيسيو - إدموند بايدو.

ويتواجد على مقاعد بدلاء سالزبورج في مباراة اليوم كلًا من: سامسون بايدو - سوتا كيتانو - يوربي فيرتيسين - موريتس كيارجارد - مامادي ديامبو - بيتار راتكوف - آدم دغيم - جون ميلبيرج - تيم ترومر - يوناس كرومروي - إنريك مارلون أجيلار - يانيك شوستر - سالكو هامزيتش.

وكان نادي سالزبورج النمساوي قد تغلب في أولى مبارياته من كأس العالم للأندية 2025، الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، على باتشوكا المكسيكي بهدفين مقابل هدف.