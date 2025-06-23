4 رشقات صاروخية من إيران باتجاه إسرائيل وتقارير عن سقوط صاروخ قرب أسدود

أطلقت إيران، صباح اليوم لاثنين، 4 رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل، أدت إلى تفعيل صفارات الإنذار بمختلف أنحاء البلاد.

وأفادت القناة «12» العبرية، بسقوط صاروخ إيراني في أسدود، وسماع دوي انفجارات بسماء القدس.

ونقلت وكالة «فارس»، عن وسائل إعلام إسرائيلية، قولها إن 5 صواريخ سقطت بشكل مباشر على جنوب تل أبيب، فيما سقط صاروخ آخر على منطقة لخيش.

إعلام: سقوط صاروخ أطلق من إيران في مدينة أسدود جنوبي إسرائيل pic.twitter.com/WbdqnhrfzZ — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 23, 2025

وأعلنت القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الاثنين، إطلاق عشرات الطائرات المسيرة مزودة برؤوس حربية مضادة للتحصينات باتجاه إسرائيل.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إلى تفعيل الإنذارات في عدة مناطق شمال البلاد، عقب رصد صواريخ أُطلقت من إيران.

وناشد المواطنين الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، لأن الدفاعات الجوية «غير محكمة».

وذكر أن «سلاح الجو يعمل في الوقت الراهن، على اعتراض الصواريخ، وشن هجمات عند الضرورة للقضاء على التهديد».

وقد دوت صفارات الإنذار في أقصى شمال إسرائيل، في عشرات المستوطنات والمدن الإسرائيلية الواقعة على الحدود مع لبنان، وفي الجولان السوري المحتل.

وفي اليوم الـ11 من الحرب الإسرائيلية الإيرانية، صعّدت إسرائيل هجماتها على إيران، بينما تتالت تصريحات المسئولين الإيرانيين التي تتوعد أمريكا برد قوي على عدوانها على المنشآت النووية بالبلاد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي قصف 6 مطارات بوسط وشرق وغرب إيران، كما أكد أنه تمكّن من تعطيل القدرة التشغيلية لتلك المطارات، ودمّر 15 طائرة ومروحية قتالية إيرانية بطائرات مسيّرة.

في غضون ذلك، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إنه لا مفر من تلقي الولايات المتحدة رد على هجومها.

كما توعد قائد الجيش الإيراني، أمير حاتمي، أمريكا برد حاسم على عدوانها على إيران، وقال: «في كل مرة ارتكب فيها الأمريكيون جرائم تلقوا ردا حاسما، وهذه المرة سيكون الأمر نفسه».