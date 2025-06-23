قال حسام صالح، رئيس جهاز تنمية المشروعات بمطروح، فى تصريحات خاصة لـ"الشروق"، اليوم الاثنين، إن نسبة المشروعات الصناعية التي تم تمويلها من الجهاز خلال الفترة من 2014 حتى 2025 بلغت 18%.

وأوضح رئيس الجهاز أن نسبة المشروعات التجارية بلغت 63%، بينما جاءت المشروعات الخدمية بنسبة 18%، والمشروعات الزراعية والإنتاج الحيواني بنسبة 3%، والمهن الحرة بنسبة 1%.

وأشار إلى أن نسبة الإناث اللاتي حصلن على تمويل لمشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة بلغت 35%، بينما بلغت نسبة الذكور 65%، حيث بلغ عدد المشروعات الصغيرة من خلال جهات وسيطة 274 مشروعًا بتمويل 67.4 مليون جنيه، وفرت 1.237 فرصة عمل، في حين بلغ عدد المشروعات الصغيرة بتمويل مباشر 284 مشروعًا بتمويل 114.1 مليون جنيه، وفرت 2.033 فرصة عمل، أما المشروعات متناهية الصغر فبلغ عددها 20.220 مشروعًا بتمويل 50.7 مليون جنيه، وفرت 4.716 فرصة عمل.

وأكد أن إجمالي تمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بلغ 12.4 مليون جنيه، وفرت 262.4 ألف فرصة يومية عمل، موضحًا أن إجمالي مشروعات البنية الأساسية بلغ 5.1 مليون جنيه وفرت 23.131 يومية عمل، بينما بلغت مشروعات التنمية المجتمعية 7.3 مليون جنيه، وفرت 239.276 فرصة عمل.