تركيا تبرم اتفاقية مع الأونروا لاستضافة مكتب تمثيلي للوكالة بأنقرة

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أبرمت الحكومة التركية اتفاقا مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لاستضافة مكتب تمثيلي للوكالة في العاصمة أنقرة.

وأفاد بيان للأونروا، الاثنين، أن الاتفاقية تم توقيعها على هامش الاجتماع الـ 51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول، الذي عقد يومي السبت والأحد.

ووصف البيان هذه الخطوة بأنها "علامة فارقة" في العلاقة بين الوكالة وتركيا وتشهد على الدعم السياسي والمالي الذي تقدمه تركيا للأونروا.

وأضاف أنه من المقرر عبر الاتفاقية أن يتعزز التعاون بين تركيا و"أونروا"، ما سيسمح للأخيرة بالتواصل وبناء شراكة أقوى مع المؤسسات التركية والجمهور التركي.

وتابع: "الدعم المستمر الذي تقدمه تركيا للأونروا يعد تجسيدا لالتزامها بحقوق لاجئي فلسطين".

البيان نقل عن المفوض العام لوكالة الأونروا الأممية فيليب لازاريني، تقديره لهذه الخطوة مع الحكومة التركية.

وأعرب لازاريني عن تقديره لقرار تركيا "الاستراتيجي" باستضافة مكتب للأونروا في أنقرة.

وأكد أن هذا المكتب الجديد الأونروا سيمكّن من تنويع وتوسيع قاعدة دعمها السياسي والمالي.

وأشاد كذلك بزيادة الحكومة التركية مساعداتها الإنسانية للأونروا، باستخدام مزيج من التمويل لدعم العمليات المنقذة للحياة وتوفير دقيق القمح لفلسطينيي غزة.

وتقوم الحكومة التركية بتقديم مساعدات مالية طوعية للأونروا، وتكرّر دعواتها على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف لمساندة الوكالة.

وتأسّست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 ديسمبر 1949، وبدأت عملها رسميا في 1 مايو 1950. وتُعنى باللاجئين الفلسطينيين وتعمل على حمايتهم وتقديم خدمات التعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية والتمويل الأصغر والإسكان والإغاثة الطارئة.