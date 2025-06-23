نصيحة ديل بييرو للاعبي الأهلي قبل مواجهة بورتو البرتغالي

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وجه أليساندرو ديل بييرو، أسطورة منتخب إيطاليا ونادي يوفنتوس الإيطالي السابق نصيحة للاعبي الأهلي، قبل مواجهة بورتو البرتغالي، في كأس العالم للأندية 2025.

ويواجه النادي الأهلي فريق بورتو البرتغالي صباح غدًا الثلاثاء، على ملعب ميتلايف، لحساب منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال أليساندرو ديل بييرو في تصريحات لقناة إم بي سي مصر تو: "الأهلي قدم أداءً جيدا في المباراتين السابقتين وكانت لديه رغبة في الفوز".

وأضاف المهاجم الإيطالي السابق: "في المباراة القادمة عليه إيجاد مزيج من كل تفاصيل اللعبة لتحقيق نتيجة إيجابية وأن يلعب بمسؤولية كبيرة لأنها الفرصة الأخيرة للصعود".

وتابع: "أعتقد أن الطريقة المثلى للأهلي هي أن يلعب الفريق بدون ضغوط كبيرة أمام بورتو، وأعلم صعوبة الموقف بالنسبة لهم".

وأتم أليساندرو ديل بييرو تصريحاته قائلًا: "أتمنى من لاعبي الأهلي تحرير أنفسهم من الضغوط لتقديم أفضل ما لديهم، وهذا النوع من البطولات يحتاج الكثير من المجهودات والتفاصيل الكبيرة جدًا".

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، مع فرق إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.