سقوط بقايا صاروخ اعتراضي في جنوب لبنان يشعل حريقا

سقطت بقايا صاروخ اعتراضي إسرائيلي قبل ظهر اليوم الاثنين، في المنطقة الواقعة بين بلدتي مجدل سلم وخربة سلم في جنوب لبنان أشعل حريقا بالمنطقة.

وأدى سقوط بقايا صاروخ اعتراضي في المنطقة الواقعة بين مجدل سلم وخربة سلم في قضاء بنت جبيل، إلى نشوب حريق في المنطقة، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وحلق الطيران المسيّر الإسرائيلي قبل ظهر اليوم، في أجواء عدد من القرى والبلدات في قضاء صور في جنوب لبنان.

يذكر أن إسرائيل تشن منذ 13 يونيو، هجمات على إيران، وتردّ إيران بإطلاق المسيّرات والصواريخ على إسرائيل، ويمر بعضها فوق أجواء لبنان.

فيما تقوم إسرائيل باعتراض المسيرات والصواريخ الإيرانية بالصواريخ الاعتراضية.



