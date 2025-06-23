بوجبا: يوفنتوس لم يساعدني خلال فترة الإيقاف

هاجم النجم الفرنسي بول بوجبا ناديه السابق يوفنتوس، مؤكدًا أنه لم يتلقَّ الدعم اللازم خلال فترة إيقافه بسبب تعاطي المنشطات، والتي امتدت لـ18 شهرًا.

وقال بوجبا في مقابلة على قناة TF1 الفرنسية: "طلبت المساعدة من يوفنتوس، لكنهم لم يقدموها لي. شعرت وكأنني في حرب مع سلطات مكافحة المنشطات، لا مع النادي. هذا الأمر آلمني كثيرًا."

وكان بوجبا قد أُوقف عقب ثبوت تعاطيه مادة محظورة بعد مباراة أمام أودينيزي في 2023، رغم أنه لم يشارك فيها.

وتم تقليص فترة الإيقاف من 4 سنوات إلى 18 شهرًا، قبل أن يُفسخ عقده رسميًا مع يوفنتوس في نوفمبر 2024.

وأضاف بوجبا: "طلبت الحصول على مدرب لياقة بدنية لأنني كنت لا أزال لاعبًا بالفريق، وكان من حقي ذلك. لكن النادي لم يدعمني، ولم أفهم السبب."

وتابع بتأثر واضح: "كان من الصعب عليّ توصيل أولادي إلى المدرسة يوميًا والمرور بجانب ملعب التدريب، وهم يسألونني: متى ستعود للعب؟ متى سنراك مجددًا في الملعب؟"

وفي ختام تصريحاته، أعلن بوجبا عن استعداده لخوض تجربة جديدة، قائلاً: "أنا مستعد بدنيًا وذهنيًا، ومتحمس للعودة. عمري 32 عامًا، لكنني لا أزال أشعر أنني طفل."

ومن المتوقع أن يوقّع بوجبا قريبًا مع نادي موناكو الفرنسي في صفقة انتقال حر.