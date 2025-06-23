نيويورك تايمز: عناصر موالية لإيران في المنطقة تستعد لشن هجمات محتملة على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مسئول أمريكي قوله إن مسئولين عسكريين واستخباراتيين أمريكيين رصدوا مؤشرات على أن الميليشيات المدعومة من إيران تستعد لشن هجمات محتملة على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وربما سوريا، وذلك ردا على الضربات الأمريكية داخل إيران.

ووفقا للمسئول: "لم تقع أي هجمات حتى الآن، والمسئولون العراقيون يبذلون جهودا كبيرة لثني الميليشيات عن تنفيذ أي عمل عدائي"، بحسب شبكة "سكاي.نيوز.عربية" الإخبارية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها قصفت مواقع نووية إيرانية بأكثر من 182 طنا من المتفجرات، مستخدمة 75 سلاحا، في أكبر عملية تنفذها طائرات الشبح "بي-2" في تاريخ الولايات المتحدة، وقد استغرقت العملية 25 دقيقة فقط.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، صباح الأحد، أن الجيش الأمريكي نفذ عملية استهدفت مواقع نطنز وفوردو وأصفهان النووية الإيرانية.

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال": "تم تدمير موقع فوردو".

وذكر وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، في مؤتمر صحفي عقد الأحد، في مقر البنتاجون، أن الضربات التي نفذتها القوات الأمريكية ضد المنشآت النووية الإيرانية كانت "دقيقة ومباشرة وحققت نجاحا مذهلا"، مضيفا أن "الهدف من العملية لم يكن إسقاط النظام، بل حماية إسرائيل".

وكانت إسرائيل قد شنت هجمات واسعة النطاق على أهداف إيرانية في 13 يونيو الجاري، قائلة إنها تهدف إلى منع البلاد من بناء سلاح نووي، وهو اتهام لطالما نفته إيران.

وقد ردت إيران بموجات من الضربات الصاروخية وبطائرات بدون طيار (درون) على إسرائيل.