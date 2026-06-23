 أوكرانيا تهاجم مركز اتصالات الأقمار الصناعية الروسي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أوكرانيا تهاجم مركز اتصالات الأقمار الصناعية الروسي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 23 يونيو 2026 - 6:32 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يونيو 2026 - 6:32 ص

أكدت السلطات الروسية أن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت اليوم الاثنين مركز اتصالات الأقمار الصناعية الروسي على بعد 120 كيلومترا شمال موسكو، وذلك عقب تقرير لهيئة الأركان العامة في كييف.

وقالت الخدمة الصحفية لمشغل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية: "لم يتعطل البث التلفزيوني وحركة الأخبار". وأضافت أنه يجري التعامل مع آثار الهجوم وأنه لم يصب أي من العاملين.

ولم تقدم أوكرانيا أي تفاصيل عن آثار الهجوم.

وقد تم إنشاء مركز اتصالات الأقمار الصناعية الروسي لبث أولمبياد موسكو عام 1980. واستمر المركز في إقامة خط مباشر بين الكرملين والبيت الأبيض. ومن غير المعروف ما إذا كان يستخدم أيضا لأغراض عسكرية.


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