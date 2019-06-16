 نيوكاسل يتعاقد مع يولينتون من هوفنهايم الألماني - بوابة الشروق
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نيوكاسل يتعاقد مع يولينتون من هوفنهايم الألماني

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 23 يوليه 2019 - 9:50 م | آخر تحديث : الثلاثاء 23 يوليه 2019 - 9:50 م

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع المهاجم البرازيلي يولينتون قادمًا من هوفنهايم الألماني، في صفقة لم يكشف فيها عن المقابل المادي، لكنه أكد أنها صفقة قياسية للنادي.

وذكر الموقع الرسمي لنيوكاسل أن يولينتون/22 عاما/ هو أول صفقة للفريق في سوق الانتقالات الصيفية الجاري، حيث وقع على عقد مدته ست سنوات، ليبقى في ملعب (سانت جيمس بارك) حتى صيف 2025.

وأضاف النادي أن يولينتون سيرتدي القميص رقم تسعة، حيث أنه من المتوقع أن يشارك في مباراة ودية للفريق أمام بريستون نورث إند قبل انطلاق موسم الدوري الإنجليزي.


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