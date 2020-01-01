المكسيك: الصين تقرض أمريكا اللاتينية مليار دولار للحصول على لقاح ضد كورونا

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أعلنت وزارة الخارجية المكسيكية، اليوم الخميس، أن الصين تعهدت بتقديم قرض بقيمة مليار دولار لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لمساعدتها في الحصول على لقاحها ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

جاء هذا الإعلان بعد مؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس ترأسه وزيرا خارجية الصين والمكسيك بمشاركة 12 دولة خرى من أمريكا اللاتينية والكاريبي.

وكشف وزير الخارجية الصيني وانج يي، أن اللقاح الذي تم تطويره في بلاده سيكون صالحاً بشكل عام للجميع، حسبما جاء في تغريدة لوزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وشاركت الأرجنتين وباربادوس وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وكوبا وجمهورية الدومنيكان والإكوادور وبنما وبيرو وترينيداد وتوباجو وأوروجواي في الاجتماع الافتراضي الذي عقد من أجل "توطيد التعاون الدولي ضد كوفيد-19".