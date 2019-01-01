التحالف الدولي: لا نخشى عودة ظهور داعش في العراق

أعلن نائب قائد قوات التحالف الدولي، الذى تقوده واشنطن، لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي، أمس الأربعاء، أنه لم يعد يخشى عودة ظهور التنظيم في العراق، واصفاً بقايا التنظيم بأنها "ليست سوى ظل لما كان عليه في السابق".

وقال الجنرال الأمريكي كينيث إيكمان، من بغداد، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو مع صحفيين في البنتاجون، إنه حتى إذا كان التحالف الدولي "يدرك أنه لن يتم القضاء على تنظيم داعش بالكامل"، فإن اضمحلال قوة التنظيم "سمحت لنا بخفض وجودنا هنا في العراق"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف إيكمان، أن التحالف بنى حتى الآن خططه على خطر عودة التنظيم الإرهابي لكن "نحن نبتعد عن هذا الأمر، لأنه بكل بساطة لا يحدث".

وشدد الجنرال الأمريكي على أن تنظيم "داعش" يجد صعوبة في العثور على ملجأ حتى في المناطق الريفية، مضيفا أن " قادته وأمواله ولوجستياته، ووسائل إعلامه ليست سوى ظل لما كان عليه في السابق".

وتابع أن "إحدى علامات النجاح هي قدرة التنظيم على السيطرة على أراضٍ"، مشيراً إلى أنه "عندما نصل إلى مرحلة لا يكون فيها سوى تمرد صغير يختبئ في مناطق ريفية، في كهوف وجبال، نكون قد نجحنا بشكل عام".

وشدد الجنرال إيكمان على أن الهدف الآن هو إبقاء التنظيم عند هذا المستوى، مطمئناً إلى أن الجيش العراقي هو "أصلاً أقوى من داعش" مما سيسمح لقوات التحالف في العراق بتقليص عددها على الأرض.

ولفت الجنرال إيكمان إلى أن التحالف سلم بالفعل عدداً من القواعد العسكرية إلى الجيش العراقي، ذاكرا أن معسكر "بسماية" التدريبي الضخم القريب من بغداد، حيث بنيت قرية وهمية لتدريب الجنود على القتال الحضري، ستتسلمه القوات العراقية يوم السبت.

وأضاف أن القوات الأمريكية، التي تمثل الجزء الأكبر من قوة التحالف في العراق وسوريا، سيتمّ تقليصها "ببطء وبالتنسيق الوثيق مع الحكومة العراقية".

ولدى الولايات المتّحدة رسمياً 5200 جندي في العراق. أما في سوريا فلم يعد البنتاجون ينشر أعداد عسكرييه المنتشرين في شمال شرق هذا البلد.