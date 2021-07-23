عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق خلال المران المسائي بالمعسكر التدريبي المقام في أحد فنادق برج العرب بالإسكندرية استعدادا لاستكمال منافسات الدوري.

تركزت جلسة كارتيرون مع اللاعبين على بعض الجوانب الفنية أيضا تحفيز اللاعبين لمواصلة التركيز قبل مباراة غزل المحلة التي تقام يوم ٣ أغسطس المقبل في الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري الممتاز.

وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين إلى ٣ مجموعات، وشهد المران بعض الجوانب البدنية تحت إشراف مدرب الأحمال فرناندو.

وشهدت التدريبات الجماعية عودة محمد أشرف روقا لاعب خط الوسط الذي كان قد تعرض للإصابة في الركبة مؤخرا ابعدته عن المران الجماعي، بينما لم يتحدد موقف شيكابالا قائد الفريق وصانع ألعابه من المشاركة في التدريبات الجماعية بعض إصابة اصابة تعرض لها