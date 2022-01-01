 طارق حامد لجماهير الزمالك: سأشرح أمور كثيرة لكن ليس الآن.. «هتوحشوني جدا» - بوابة الشروق
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طارق حامد لجماهير الزمالك: سأشرح أمور كثيرة لكن ليس الآن.. «هتوحشوني جدا»

محمد جلال
نشر في: السبت 23 يوليه 2022 - 11:52 م | آخر تحديث: السبت 23 يوليه 2022 - 11:55 م

وجه طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، رسالة إلى جماهير الفريق الأبيض بعد اقتراب رحيله في الموسم الجاري.

وكتب طارق حامد عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: « جمهور نادي الزمالك.. انتو أغلى حاجة كسبتها في رحلتي، ومن هنا لحد ما أموت كل حاجة في قلبي من ناحيتكم هتفضل زي ما هي مهما حصل».

وأضاف: «أنا مديون لكم بشرح لحاجات كتير بس مش وقته، عشان دلوقتي هو وقت الزمالك ودعم الفريق في مشواره في الدوري. بحبكم جدا وهتوحشوني جدا جدا».

وارتبط اسم طارق حامد بالانتقال إلى الدوري السعودي وذلك بعد انهاء عقده مع الفريق الأبيض بشكل رسمي.

والتقط لاعبو الزمالك صورة تذكارية مع طارق حامد، وحمل محمود عبد الرزاق شيكابالا قميص اللاعب وأمامهم كأس مصر.


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