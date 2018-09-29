 18 أغسطس.. آخر موعد لاستكمال إجراءات التعاقد لحاجزي مشروع أبراج المنصورة - بوابة الشروق
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18 أغسطس.. آخر موعد لاستكمال إجراءات التعاقد لحاجزي مشروع أبراج المنصورة

محمد علاء
نشر في: السبت 23 يوليه 2022 - 11:57 ص | آخر تحديث: السبت 23 يوليه 2022 - 11:57 ص

أكدت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان برئاسة اللواء حسام الدين رزق، أن الخميس الموافق 18 أغسطس المقبل، هو المهلة النهائية للحاجزين والمخصص لهم وحدات سكنية بمشروع أبراج المنصورة، مشددا على سرعة سداد المبالغ المالية المستحقة عليهم، والمطلوبة للتعاقد والتي تمثل 50% من قيمة الوحدة السكنية المحجوزة.

وأوضحت هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أنه في حالة التخلف عن السداد والتعاقد قبل هذا الموعد، فإن ذلك يعتبر تنازلا من الحاجزين عن تخصيص الوحدة السكنية واعتباره كأن لم يكن، مضيفة أنه في هذه الحالة ستعيد الهيئة طرح هذه الوحدات للبيع للمواطنين المنطبق عليهم شروط التقدم.

وذكرت الهيئة، أنه كان من المفترض أن تنتهي مهلة السداد والتعاقد لحاجزي وحدات مشروع أبراج المنصورة في 31 ديسمبر الماضي إلا منح هذه المهلة الأخيرة والنهائية بناءً على طلب بعض الحاجزين الذين لم يتمكنوا من السداد خلال الفترة الماضية.


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