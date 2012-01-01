ليبيا: وزير الداخلية المكلف يتفقد مناطق الاشتباكات جنوب طرابلس

تفقد وزير الداخلية الليبي المكلف بدر الدين التومي، اليوم السبت، الأماكن التي شهدت اشتباكات مسلحة جنوب العاصمة طرابلس داخل منطقة الفرناج وعين زارة وطريق المشتل ومزرعة الموز.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن الوزير اطلع على الأوضاع داخل مناطق الاشتباكات والأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة والتقى بعدد من أهالي وسكان هذه المناطق، واستمع لملاحظاتهم وما تعرضوا له جراء الاشتباكات، حسبما أفادت بوابة أفريقيا الإخبارية الليبية.

وأكد الوزير لسكان المناطق التي وقعت في نطاق الاشتباكات أنه سيتم تسجيل كافة الوقائع بمحاضر لدى مراكز الشرطة لحصر الأضرار وتعويض أصحابها، وضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث التي راح ضحيتها عدد من المواطنين والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

ومن ناحية أخرى، أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أن اشتباكات اليوم في مصراتة تظهر الاحتمال الخطير بأنّ العنف الأخير سوف يتصاعد.

وحثت الولايات المتحدة في سلسلة تغريدات للسفارة الأمريكية جميع الفاعلين السياسيين ومؤيديهم من الجماعات المسلحة على الانسحاب لتجنّب التصعيد والمزيد من الخسائر في الأرواح.

وأوضح سفير الولايات المتحدة أن الجهود المسلحة سواء لاختبار الوضع السياسي الراهن أو الدفاع عنه، تنطوي على مخاطر بإعادة ليبيا إلى حقبة اعتقد مواطنوها أنها مضت وولّت وتوعد السفير بمحاسبة المسؤولين عن مثل هذا السيناريو.