نتنياهو يخضع لعملية جراحية لزرع جهاز منظم لضربات القلب

قبل وقت قصير من التصويت الحاسم للبرلمان الإسرائيلي على مشروع قانون التعديل القضائي المثير للجدل، يخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعملية جراحية لزرع جهاز منظم لضربات القلب.

وقال نتنياهو في رسالة بالفيديو نشرت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد "أنا بحالة جيدة، لكنني أصغي إلى أطبائي"، مضيفا أن العملية ستجرى خلال الليل.

وذكر البيان أن الجراحة ستجرى في مستشفى شيبا قرب تل أبيب.

وقبل أقل من أسبوع، دخل نتنياهو، 73 عاما، بشكل غير متوقع إلى المستشفى بسبب الجفاف وتم تجهيزه بجهاز مراقبة القلب.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الجهاز أطلق صفيرا مساء السبت، مما يعني ضرورة إجراء جراحة فورية.

وتابع أنه من المتوقع أن يخرج من المستشفى بعد ظهر اليوم الأحد، وأنه سيحضر التصويت البرلماني على بند رئيسي في التعديل القضائي المثير للجدل في حكومته.

وخرج مئات الآلاف إلى الشوارع في أنحاء إسرائيل يوم السبت احتجاجا على الخطط التي تعتزم الحكومة الدينية اليمينية في إسرائيل عرضها على البرلمان يوم الأحد.

ومع ذلك، من غير المتوقع أن يتم تمرير مشروع القانون المثير للجدل قبل ظهر يوم الاثنين.

ولأكثر من نصف عام، أدى الاقتراح إلى انقسام داخل قطاعات كبيرة من المجتمع الإسرائيلي، حيث خرج الآلاف بانتظام إلى الشوارع في احتجاجات ضده.

يشار إلى أن نتنياهو دخل المستشفى عدة مرات في الماضي بسبب مشاكل صحية.