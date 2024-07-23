موريتانيا: مقتل 11 مهاجرا وإنقاذ العشرات إثر غرق قاربهم قبالة سواحل نواكشوط

لقي أحد عشر مهاجرا حتفهم وتم إنقاذ عشرة آخرين جراء غرق زورق، اليوم الاثنين، قبالة سواحل العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وقال مصدر بخفر السواحل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن الزورق كان يقل 138 شخصا أغلبهم من السنغال وجامبيا وغينيا فيما تمكن 118 من مغادرة الزورق قبل غرقه وفور جنوحه على مقربة من نقطة مراقبة لخفر السواحل غير بعيدة من مرفأ العاصمة نواكشوط.

وأوضح المصدر أن وحدة خفر السواحل تمكنت من إنقاذ حياة عشرة مهاجرين كانوا على وشك الغرق، فيما لقي 11 شخصا حتفهم جراء وضعهم الصحي الصعب الناجم عن نقص المياه والغذاء على متن الزورق أثناء جنوحه.

ورجحت المصادر أن يكون الزورق قد انطلق من السواحل السنغالية أو الجامبية وكان في طريقه إلى أرخبيل جزر الكناري باسبانيا الوجهة الرئيسية لزوارق الموت التي تنطلق من سواحل غرب أفريقيا نحو أوروبا لمهاجرين غير شرعيين باحثين عن حياة افضل هربا من الفقر والمجاعة والحروب الأهلية وتنامي نشاطات الجماعات الإرهابية المسلحة.

وتتخذ زوارق المهاجرين من السواحل الموريتانية معبرا ومركزا للتموين والتزود بالوقود والمؤونة لقربها من أرخبيل الكناري.

ووقع الاتحاد الأوروبي مع موريتانيا هذا العام اتفاقا لمحاربة الهجرة غير الشرعية.