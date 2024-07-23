 محمد كريم والممثل العالمى ستيفن دورف يصوران فيلم The Gunslingers - بوابة الشروق
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محمد كريم والممثل العالمى ستيفن دورف يصوران فيلم The Gunslingers

محمد كريم
محمد كريم

نشر في: الثلاثاء 23 يوليه 2024 - 7:36 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يوليه 2024 - 7:36 ص

نشر الفنان محمد كريم فيديو من كواليس تصوير فيلمه الجديد في هوليوود الـ The Gunslingers، مع الممثل العالمي ستيفن دورف و مخرج الفيلم Brian Skiba و المنتج Randall Batinkoff ، والذي يلعب بطولته مع كل من النجوم نيكولاس كيدج وستيفن دورف، والذي من المقرر عرضه عام 2025.

يلعب كريم دور "Hoodoo"، وهو CowBoy لا يخاف الموت ويقاتل للدفاع باستماته عن مدينته وانقاذ حياته وحياة أصدقائه، ويبدو حادًا للغاية وهو يرتدي قبعة رعاة البقر وبدلة ويقف بجوار ملوك هوليوود - كيدج ودورف وهيذر جراهام.

هذا الفيلم هو الخامس في هوليوود لمحمد كريم، والثاني الذي يجمعه مع نيكولاس كيدج، حيث عملا سويا في فيلم "A Score To Settle"، الذي تدور أحداثه حول عضو سابق في إحدى المنظمات الإجرامية، يتعهد بعقاب زعماء عصابته، وذلك بعد قضائه 19 عامًا من السجن ظلمًا، لكن الشيء الوحيد الذي يحول دون تنفيذ خططه العنيفة، هو تطور علاقته بابنه.


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