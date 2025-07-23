 الإفراج عن 1056 نزيلا بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو - بوابة الشروق
الأربعاء 23 يوليه 2025 7:40 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الإفراج عن 1056 نزيلا بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو

مصطفى عطية
نشر في: الأربعاء 23 يوليه 2025 - 7:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 يوليه 2025 - 7:25 م

وافق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على الإفراج عن 1056 نزيلا بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو. تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.

وعقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.

حيث انتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (1056) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.


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