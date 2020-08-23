قالت مصادر فلسطينية إن إسرائيل شددت اليوم الأحد قيود إدخال البضائع إلى قطاع غزة، في وقت حذرت فيه حركة حماس من "انفجار قادم".

وأعلنت اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع إلى غزة، في بيان صحفي، أن السلطات الإسرائيلية أبلغتها بوقف إدخال جميع السلع والبضائع إلى القطاع باستثناء السلع والبضائع الغذائية والطبية فقط.

وفي السياق، صرح مدير عام التجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد في غزة رامي أبو الريش، للصحفيين في غزة، بأن وتيرة العمل في معبر كرم أبو سالم المنفذ التجاري الوحيد للقطاع تشهد المزيد من قيود إسرائيل.

وذكر أبو الريش، أن السلطات الإسرائيلية "تمنع إدخال مواد البناء والمحروقات وإطارات السيارات وتسمح فقط بإدخال السلع الغذائية والمواد الطبية الطارئة ما يهدد بتفاقم تدهور الأوضاع الإنسانية" في القطاع.

وقررت إسرائيل منتصف الأسبوع الماضي إغلاق معبر كرم أبو سالم باستثناء دخول المساعدات الطارئة ردا على إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة على جنوب أراضيها.

من جهته، قال القيادي في حركة حماس مشير المصري، للصحفيين في غزة، إن الأوضاع في القطاع "ذاهبة نحو الانفجار" بفعل إجراءات إسرائيل التي حملها التداعيات الخطيرة المترتبة على ذلك.

وأكد المصري أن اتصالات يجريها بعض الوسطاء لـ"وقف تدهور الأوضاع الميدانية في قطاع غزة"، مشددا على موقف الحركة بأنه "لا يمكن الصبر أكثر على استمرار الحصار الإسرائيلي".

واستأنفت الفصائل الفلسطينية في غزة منذ نحو أسبوعين إطلاق بالونات حارقة باتجاه جنوب إسرائيل والتظاهرات الليلية قرب السياج الفاصل شرق القطاع بعد أشهر من التوقف عن ذلك للضغط من أجل إدخال تسهيلات إنسانية لسكان القطاع.

وقال مصدر فلسطيني، مطلع لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن الفصائل في غزة تطالب بتوسيع مساحة الصيد قبالة شاط بحر غزة إلى 20 ميلا، وبدء تنفيذ مشاريع بنى تحتية في قطاعي المياه والكهرباء، وزيادة المنحة القطرية لتصل إلى 200 مليون دولار بدلا من 100 مليون دولار سنويا.

وأضاف المصدر، أن الفصائل في غزة تطالب كذلك بضرورة فتح معبر كرم أبو سالم التجاري على مدار اليوم من دون توقف، وسماح إسرائيل بالتصدير والاستيراد بشكل كامل دون قيود.

وردت إسرائيل بشن غارات يومية على مواقع لحماس في غزة وإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري ومنع الصيد كليا قبالة شاطئ بحر القطاع ردا على إطلاق البالونات الحارقة.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن نحو 18 قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة على جنوب إسرائيل خلال الأسبوع المنصرم.

وسبق أن شنت إسرائيل ثلاث عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد قطاع غزة منذ عام 2008 إلى 2014، إلى جانب جولات توتر متقطعة مع الفصائل الفلسطينية توسطت خلالها مصر والأمم المتحدة وقطر للتهدئة.