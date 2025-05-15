 ضبط مالك مطبعة بحوزته 52 ألف مطبوع تجاري بدون تفويض في القاهرة - بوابة الشروق
الخميس 15 مايو 2025 1:24 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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ضبط مالك مطبعة بحوزته 52 ألف مطبوع تجاري بدون تفويض في القاهرة

مصطفى عطية
نشر في: الخميس 15 مايو 2025 - 1:14 م | آخر تحديث: الخميس 15 مايو 2025 - 1:14 م

تمكنت مباحث المصنفات، من ضبط مطبعه "بدون ترخيص" بداخلها 52 ألف مطبوع تجاري بدون تفويض في القاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية الحقوق الملكية الفكرية، ضبط مالك مطبعة "بدون ترخيص" بمنطقة عين شمس بالقاهرة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وجرى استهداف المطبعة المشار إليها وضبط (مالكها) وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (52 ألف مطبوعات تجارية متنوعة بدون تفويض أو تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية)، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق أرباح مادية.

واتخذت الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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