وزير خارجية بريطانيا: روسيا أرسلت مسئولين على مستوى منخفض للمشاركة في مباحثات السلام بشأن أوكرانيا

اتهم وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الرئيس الروسي فلادمير بوتين بإرسال وفد " على مستوى منخفض" للمشاركة في مباحثات السلام بشأن أوكرانيا اليوم الخميس.

ويتواجد الرئيس الأوكراني فلادمير زيلينسكي في تركيا، حيث قال إنه مستعد للقاء الرئيس الروسي، لكن الكرملين أرسل فلادمير ميدينسكي مساعد بوتين ونائبي وزيري الدفاع والخارجية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن لامي ونظراءه بدول حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومن بينهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يشاركون في لقاء منفصل بمدينة أنطاليا التركية.

وقال لامي "لقد جئنا ونحن نحمل رسالة واحدة وهي الوقوف بجانب أوكرانيا وضمان تحقيق سلام عادل ودائم".

وأضاف" والاستعداد لذلك السلام يظهر من خلال تواجد الرئيس زيلينسكي هنا في تركيا أيضا".

وأوضح" وبالطبع، راقبنا عن كثب أثناء توجهنا إلى هذه المباحثات، ولاحظنا الأفراد الروس منخفضي المستوى الذين جاءوا لتمثيل الجانب الروسي".

وعلى الرغم من أن وزراء خارجية الناتو مجتمعين في أنطاليا، فإن زيلينسكي يزور أنقرة لإجراء مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولكنه قال إنه على استعداد للذهاب إلى اسطنبول، حيث تجرى مباحثات السلام، في حال حضور بوتين.