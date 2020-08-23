تقرير: القوات الأمريكية تنسحب من قاعدة التاجي اليوم وتسلمها للعراق

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أفادت مصادر مطلعة بأن القوات الأمريكية ستُسلم قاعدة التاجي شمالي بغداد اليوم الأحد إلى القوات العراقية.

ونقلت قناة "العربية" عن المصادر أن هذا يأتي بالتزامن مع زيارة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى واشنطن والتي بحث فيها انسحابَ القوات الأمريكية من العراق ضمن مواضيع أخرى.

ورجح التقرير انتقال قوات من المتواجدة في التاجي إلى قاعدتي البغدادي والحرير في إربيل.

وتشرف على عملية الانسحاب القيادة المشتركة المسؤولة عن التنسيق مع قوات التحالف، ما يجعل دورها ينحصر بعد الانسحاب في عمليات التدريب وتبادل المعلومات.

وأضاف التقرير أن ما يتبقى من القوات المنسحبة سوف يعود للدول التي جاءت منها دون تموضعها أو انتشارها مجددا في أي قاعدة بالعراق.