ينطلق عرض فيلم "Tenet" للمخرج كريسوفر نولان، بدء من الأربعاء 26 أغسطس في مصر وحوالي 70 دولة.

وتدور أحداث الفيلم الجديد Tenet، في إطار دراما وتشويق وأكشن، ومن تأليف وإخراج كريستوفر نولان، ولم تكشف الشركة المنتجة عن قصة العمل الجديد، ولكنه ملحمة حركية جديدة، تدور حول التجسس الدولي والتطور.

ووصلت التقييمات الأولية للفيلم، قبل طرحه رسميًا الأربعاء المقبل، إلى 87% عبر موقع "rotten tomatoes" الشهير، وهو ما رفع أرصدة الفيلم.

الفيلم من بطولة آرون تايلور جونسون، روبرت باترسون، كينيث براناج، إليزابيث ديبيكي، مايكل كين، كليمنس بويسي، هيميش باتل، أندرو هوارد، جون ديفيد واشنطن، يوري كولوكولنيكوف، مارتن دونوفان، كارينا فيلفا، ديمبل كاباديا، جوناثان كامب، كاتي ماكابي.