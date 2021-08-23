عمر كمال: حالة وحيدة تمنع انتقالي للزمالك وتجعلني في بيراميدز

أوضح عمر كمال عبد الواحد لاعب فريق المصري البورسعيدي، عن حالة وحيدة تمنع انتقاله إلى الزمالك وتجعله لاعباً في نادي بيراميدز خلال الموسم المقبل.

وكان هداف المصري صرح في وقت سابق، أنه رفض عرضًا من جانب إدارة بيراميدز من أجل الانتقال لصفوف الزمالك في الموسم المقبل.

وقال عمر كمال في تصريحات تليفزيونية: "لدي تعاقد مع الزمالك وكان من المفترض أن أتقاضى مبلغ مبدئي مقابل انتقالي ولكن الأمر تم تأجيله بسبب انشغال الفريق ببطولة الدوري".

وأضاف: "أريد توضيح تصريحاتي بأن عرض بيراميدز كان أكبر واحترم مجلس إدارتهم، وهو نادي كبير وقلت لهم إذا لم يتم تفعيل بند تعاقدي مع الزمالك، سأكون لاعباً لبيراميدز".

واختتم عمر كمال: "الحديث مع بيراميدز كان شفهي وتعاملوا معي باحترافية كبيرة، ولكنهم كانوا يعلمون أن أمر انتقالي للزمالك انتهى".