ميركل تشارك في الاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس ولاية شمال الراين-ويستفاليا

تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، المشاركة في الاحتفال بالذكرى السنوية الـ75 لتأسيس ولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا، الذي سيقام في عاصمة الولاية دوسلدورف اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن تلقي ميركل كلمة خلال الحفل في المساء. كما سيشارك ممثلون عن الحكومة البريطانية ورئيس غانا، نانا أكوفو-أدو، في الحفل المسائي الذي سيقام في الهواء الطلق بسبب جائحة كورونا على أرض مضمار دوسلدورف لسباق الخيل.

تجدر الإشارة إلى أن شمال الراين-ويستفاليا لديها شراكة وثيقة مع غانا مستمرة منذ أكثر من 20 عاما.

وتأسست ولاية شمال الراين-ويستفاليا في عام 1946 من قبل سلطات الاحتلال البريطاني، وكان مقرها آنذاك في مبنى "شتالهوف" بدوسلدورف، وهو الآن مقر محكمة دوسلدورف الإدارية. وتم إعلان الولاية في 23 أغسطس 1946، وضمت الجزء الشمالي من إقليم الراين البروسي مع مقاطعات آخن ودوسلدورف وكولونيا، بالإضافة إلى إقليم ويستفاليا البروسي.