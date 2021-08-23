إصابات بالغة بين لاعبي مارسيليا بعد تعرضهم للضرب من جماهير نيس

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تعرض لاعبو مارسيليا لبعض الإصابات بعد اشتباك جماهير نيس بهم خلال مباراة الفريقين والتي أقيمت مساء الأحد ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وسادت حالة من الفوضى في مباراة نيس ومارسيليا وتم إلقاء قارورة مياة على ديميتري باييت لاعب فريق مارسيليا من قبل جماهير نيس.

ورد لاعب مارسيليا القارورة في وجه الجماهير مما أثار الجدل وجعل جماهير نيس تنزل أرضية الملعب وتسود حالة من الفوضى وليتم تعليق المباراة.

وتعرض بعض من لاعبي مارسيليا لإصابات حادة على مستوى الظهر والوجه ثم اتجهوا إلى غرف الملابس ورفضوا العودة إلى الملعب لينهي حكم المباراة اللقاء ونيس متقدما بهدف دون رد.