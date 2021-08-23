 مصر للطيران: تسيير 74 رحلة جوية غدا لنقل 8 آلاف و581 راكبا - بوابة الشروق
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مصر للطيران: تسيير 74 رحلة جوية غدا لنقل 8 آلاف و581 راكبا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 23 أغسطس 2021 - 5:07 م | آخر تحديث: الإثنين 23 أغسطس 2021 - 5:07 م
تسير شركة مصر للطيران، غداً الثلاثاء، 74 رحلة جوية داخلية وخارجية لنقل 8 آلاف و581 راكبا.

وذكرت الشركة - في بيان اليوم الاثنين - أن الرحلات تشمل 57 رحلة دولية إلى كل من بغداد، تورنتو، دبي، ندجامينا، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحه، أثينا، لارناكا، لندن، دوسلدورف، نيويورك، باريس، روما، جنيف، امستردام، إسطنبول، فرانكفورت، موسكو، برلين، أبوظبي، ميونيخ، بودابيست، عمَان، أربيل، ميلانو، البحرين، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس ابابا، الخرطوم، و13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوي.

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