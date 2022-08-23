 شولتس وترودو يوقعان اليوم اتفاقا لتعزيز التعاون في مجال الهيدروجين - بوابة الشروق
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شولتس وترودو يوقعان اليوم اتفاقا لتعزيز التعاون في مجال الهيدروجين

برلين - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 23 أغسطس 2022 - 12:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 أغسطس 2022 - 12:19 م

يشارك المستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر اقتصادي بتورنتو، ضمن فعاليات اليوم الثاني لأول زيارة يقوم بها المستشار الألماني لكندا.

وسيتوجه الزعيمان بعد ذلك إلى نيوفندلاند، حيث سيتم توقيع اتفاقية لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال إنتاج الهيدروجين، ونقله، وذلك في بلدة ستيفنفيل النائية.

ويرافق شولتس في الجولة نائبه وزير الاقتصاد روبرت هابيك.

وتعد نيوفندلاند موقعا مناسبا لإنتاج الهيدروجين المتجدد، فالرياح عادة ما تكون نشطة في المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة.

ولا ينتج عن استخدام الهيدروجين غازات دفيئة. ويحتاج إنتاجه لشطر الماء إلى هيدروجين وأكسجين، وهو تحليل يكون صديقا للبيئة إذا ما تم استخدام طاقة متجددة لتنفيذه.

ويمكن أن يعمل الهيدروجين كأساس للوقود، ليحل محل الفحم والنفط والغاز الطبيعي في الصناعة والنقل. ولكن نظرا لأن إنتاجه يحتاج لطاقة كثيفة جدا، فإن الهيدروجين لا يزال أغلى بكثير من الوقود الأحفوري.

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