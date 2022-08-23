شولتس ونائبه يسافران جوا إلى محطتهم الأخيرة بكندا بدون إلزام بارتداء الكمامة

توجه المستشار الألماني أولاف شولتس ونائبه وزير الاقتصاد روبرت هابيك، جوا إلى محطتهما الأخيرة في زيارة كندا، وقد خلت الرحلة مرة أخرى من إلزام ركاب الطائرة بارتداء الكمامة بل تضمنت فقط توصية بارتدائها.

وانطلقت الطائرة بعد ظهر اليوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) من مدينة تورونتو، وعلى متنها شولتس وهابيك وموظفوهم وأطقمهم الأمنية ووفد اقتصادي وحوالي 25 إعلاميا، باتجاه مدينة ستيفنفي النائية في مقاطعة نويفندلاند على ساحل الأطلسي.

وقد بلغ إجمالي عدد ركاب الطائرة أكثر من 80 شخصا.

يذكر أن اختبارات الـ"بي سي آر" الإجبارية التي أجراها المسافرون في برلين أول أمس الأحد، مر عليها 50 ساعة على الأقل وقت الإقلاع، ومن ثم فلم يكن مطلوبا إجراء اختبار "بي سي آر" آخر أو اختبار سريع قبل مواصلة رحلتهم على متن الطائرة ايرباص ايه340.

كانت ضجة ثارت في ألمانيا أمس الاثنين بسبب صور أظهرت هابيك وصحفيين بدون كمامات وهم على متن الطائرة المتجهة بهم مع شولتس إلى كندا، حث أظهرت صور ومقطع فيديو للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني هابيك وصحفيين وهم قريبون بشدة من بعضهم البعض دون ارتداء كمامة، وكان شرط المشاركة في الرحلة تقديم نتيجة سلبية لاختبار "بي سي آر" لم يمر عليها أكثر من 24 ساعة.

من جانبها، ردت الحكومة الألمانية أمس بأن عدم ارتداء الكمامة لا يتعارض مع قواعد السفر على متن الطائرات التابعة لسلاح الجو الألماني، وقال متحدث حكومي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لا يوجد ارتداء إجباري للكمامة في رحلات سلاح الجو الألماني. ويتعين على كل المشاركين في الرحلة تقديم نتيجة سلبية لاختبار بي سي آر قبل بدايتها، وهذا يضمن مستوى حماية مرتفع".

وقال متحدث باسم سلاح الجو الألماني إن الركاب الذين خضعوا لاختبار الكشف عن كورونا معفون من ارتداء الكمامة في الرحلات الجوية على متن الطائرات الحكومية وإن "ارتداء الكمامة هو مجرد إجراء موصى به".