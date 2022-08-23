تعرف على تنسيق القبول بجامعة الملك سلمان الدولية

أعلنت جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء الحد الأدنى للقبول في كافة الكليات المختلفة للعام الدراسي 2022– 2023.

وقال الدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، إنه جرى تحديد الحد الأدنى للقبول في كافة الكليات بفروع الجامعة الثلاثة بمدن "طور سيناء، رأس سدر، شرم الشيخ"، كما جرى طرح 450 منحة للطلاب بكافة المحافظات بتخفيض يتراوح بين 25 % حتى 50%.

وأوضح حسين، في تصريح اليوم الثلاثاء، أن الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعة جاء كالتالي:

- الطب: 77%.

- طب الأسنان: 70%.

- الصيدلة: 72%

- الطب البيطري: 68%

- الهندسة: 65%

- علوم الحاسب: 60%

- التمريض، الفنون والتصميم، السياحة والضيافة، العلوم الأساسي، الصناعات التكنولوجية، الألسن واللغات التطبيقية، العلوم الإدارية، الزراعات الصحراوية: 55%.

وأكد أن الدراسة بجامعة الملك سلمان تمتع بتجربة جامعية غير تقليدية، ويمكن للطلاب الاختيار من 17 مجالا دراسيا، وأكثر من 56 برنامجًا مميزًا، والاستمتاع بحياة جامعية مختلفة لكون الجامعة توفر فريق أكاديمي مميز يساعد الطلاب على فهم وتطبيق المناهج الدراسية بطريقة علمية وعملية، مما يؤهل الطلاب فيما بعد لسهولة الالتحاق بسوق العمل مباشرة بعد التخرج من الجامعة.

وأشار إلى أن الجامعة تقدم خدمات إقامة متكاملة للطلاب داخل سكن جامعي مجهز على أعلى مستوي لراحة الطلاب، ومؤمن بأحدث نظم المراقبة الذكية، وتتميز الجامعة بوجود أنشطة رياضية عديدة ومميزة تساعد الطلاب على ممارسة رياضتهم المختلفة من سباحة، وجرى، وكرة قدم، وكرة اليد، وكرة السلة، وملاعب التنس.